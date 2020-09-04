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Nevşehir Valisi, koronavirüs denetiminde

DHA

Nevşehir Valisi, koronavirüs denetiminde


Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de kapsamlı gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katılan Vali İnce Sezer Becel, "Sokak düğünü, nişan, kına gecesi ve sünnet uygulamasına bu günden itibaren izin vermeyeceğiz" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca 'sağlık için hepimiz için' parolası ile 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kapsamlı koronavirüs denetimi, Nevşehir´de de gerçekleştirildi. Denetime katılan Vali İnci Sezer Becel, vatandaşları uyardı. Vali Becel, kapsamlı denetimlerin gün boyu süreceğini belirterek, "Yeni kontrollü sosyal hayattan sonra, insanların hareketliliğinin artması, tatillerin, düğün ve ziyaretlerin artmasıyla birlikte vakaların arttığını görüyoruz. İlimizde de maalesef bu böyle. Son derece üzücü bir durum. Bundan kurtulmak istiyoruz. Eğer çok erken hızlı bir şekilde bu durumdan kurtulmak istiyorsak, hepimizin Bilim Kurulu´nun önerdiği tedbirler çerçevesinde tedbirleri alıp ona göre hareket etmemiz lazım. Hayatın içerisinde olacağız; ama tedbirli bir hayat bizi bekliyor. Ona uyum göstermemiz gerekiyor. Eğer bu tedbirleri uygulamazsak süreç maalesef daha da uzun olabilir" ifadelerini kullandı.
Yapılan son düzenlemelere ilişkin olarak da bilgiler veren Vali Becel, "Hepinizin bildiği gibi ilk etapta 14 ilimizde düğünlerle ilgili bir düzenleme gelmişti. Nevşehir kamuoyunda da Kayseri ve Niğde´den buraya düğün yapmak için insanların yoğun bir şekilde buraya geldiği şeklinde duyumlar var. Biz tedbirleri almıştık. İçişleri Bakanlığı düğünlerle ilgili kısıtlama getirdi. Bugünden itibaren düğünlerin 1 saat ile sınırlandırılması ve nikah seremonisi şeklinde yapılması uygun görüldü. Dolayısıyla sokak düğünü, nişan, kına gecesi ve sünnet uygulamasına bugünden itibaren izin vermeyeceğiz. Biz kimseye ağır cezalar yazmak istemiyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın ekonomik olarak pandemiden etkilendiğini biliyoruz. Hiç kimseyi para cezaları ile tehdit etmek veya korkutmak ve yıldırmak arzusunda değiliz" ifadelerini kullandı.
DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-09-04 17:12:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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