Kayaşehir’de gezen sinema tırı ile açık havada sinema keyfi

Gezen Sinema Tırı Nevşehir Kalesi’nde çocuklar ve yetişkinlere açık havada sinema keyfi sundu. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katıldığı etkinlikte çocuklar için ‘Kral Şakir’ isimli animasyon filmi yetişkinler için ise ‘Çınar Ağacı’ adlı film gösterildi.

Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Nevşehir’de mahalleleri gezen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği'nin ortak projesi olan "Gezen Sinema Tır'ı Nevşehir turunu sürdürüyor. Akşam saatlerinde Nevşehir Kalesi yanındaki otopark alanına konuşlanan Gezen Sinema Tır’ı önünde gerçekleştirilen etkinlikler saat Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu konseri ile başladı. Nevşehir Belediyesi sanatçılarının seslendirdiği birbirinden güzel eserlerin ardından kurulan dev ekrana çocuklar için Kral Şakir isimli animasyon filmi yansıtıldı. Kral Şakir’in ardından ise başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Nejat İşler, Celile Toyon, Deniz Deha Lostar gibi ünlü oyuncuların yer aldığı ‘Çınar Ağacı’ isimli Türk filmi gösterildi. Etkinliğe çocuklar ve yetişkinler sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maskelerini takarak katıldı.

Film öncesinde Belediye Başkanı Rasim Arı, etkinliğe katılan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Aileleri ile birlikte Kayaşehir’e gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Arı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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