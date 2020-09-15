Avanos’ta hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.B. ve silahla tehdit suçundan arandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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