Avanos’ta hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.B. ve silahla tehdit suçundan arandığı ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.