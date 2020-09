Avrupa Spor Haftası, Nevşehir’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Spor Haftası etkinliklerinin açılış töreninde Nevşehir protokolü ile birlikte gençlerle bir araya gelerek spor yaptı.

Her yıl 2330 Eylül tarihleri arasında sporun tabana yayılması, hareket bilincinin her yaştan ve her statüden bireyin günlük rutini haline getirilmesi ve bu alanda bilincin arttırılması amacı ile Avrupa’da çok sayıda farklı etkinliklerle kutlanan Avrupa Spor Haftası ülkemizde de 81 il de eş zamanlı olarak yapılan etkinliklerle kutlanıyor.

Haftanın açılışı nedeniyle Nevşehir’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2 No’lu Çim Sahada düzenlenen etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, antrenörler ve sporcular katıldı.

Burada protokol üyeleri ile birlikte çeşitli branşlardaki sporcularla bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, sporcuların gösterilerini izledi.

Antrenörlerden gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler alan protokol üyeleri masa tenisi, okçuluk, voleybol, basketbol, bisiklet ve badminton etkinliklerine katılarak gençlerle birlikte spor yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.