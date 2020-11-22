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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi eski çalışanlarına operasyon: 3 tutuklama

İHA

Nevşehir Belediyesi eski çalışanlarına operasyon: 3 tutuklama

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevşehir Belediyesinin 4 eski çalışanından 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele kapsamında yapılan soruşturma kapsamında Nevşehir Belediyesi eki çalışanlarına yönelik yapılan operasyon sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet U., Halil Cüneyt U. ve Bülent G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamında 2019 yılından beri yürütülen soruşturmada bugüne kadar toplam 39 kişinin ifadesine başvurulmuş, Nevşehir Belediyesinin eski çalışanları olan şüpheliler M.U., H.U., B.G. ve C.H.U. hakkında verilen arama ve el koyma kararı uyarına 19 Kasım 2020 tarihinde ev araması yapılarak gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüpheliler 21 Kasım tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadelerinin alınarak tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde şüpheliler M.U., B.G. ve C.H.U. ‘nun tutuklanmalarına, şüpheli H.U. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiştir” denildi.

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