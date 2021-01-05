Vali Becel, Ortahisar kasabasını ziyaret etti

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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali İnci Sezer Becel, Ortahisar beldesinde bulunan Kültür Müze, Ortahisar Kalesi ve Azize Nino kilisesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’in Ortahisar’da ki ziyaretlerine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş eşlik etti.

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