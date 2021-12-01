Babası ve kardeşinin ardından kendisi sobadan sızan gazdan öldü

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Kemal Şengül (54), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü. Şengül´ün 18 yıl önce babası, 1 yıl önce de avukat kardeşinin karbonmonoksit gazından yaşamlarını yitirdiği öğrenildi.
Olay, dün gece saatlerinde Demirkuyu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yalnız yaşadığı belirtilen 3 çocuk babası Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Üyesi Kemal Şengül´den haber alamayan yakınları eve geldi. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Şengül´ü oturma odasında hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şengül´ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamını yitirdiği belirlendi. İlçede gübre bayiliği yaptığı belirtilen Şengül´ün cenazesi otopsi işlemleri için devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Kemal Şengül´ün 18 yıl önce babası Seyit Şengül´ün 1 yıl önce ise avukat kardeşi Köksal Şengül´ün sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybettikleri öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-12-01 12:58:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.