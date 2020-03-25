Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 3D yazıcıyla yüz siperliği üretimi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 3D yazıcıyla yüz siperliği üretimi başladı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Kapadokya Teknopark'ta sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmalarını sağlamak için yüz siperliği üretimine başlandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 3D yazıcıyla yüz siperliği üretimi başladı
AA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Kapadokya Teknopark'ta sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmalarını sağlamak için yüz siperliği üretimine başlandı.

NEVÜ bünyesindeki teknoparkta oluşturulan birimde, 3D yazıcı desteğiyle günde 6 adet yüz siperliği üretiliyor.

Kapadokya Teknopark görevlilerinden Dr. Merve Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk partideki 6 ürünün üretiminin tamamlanması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Üretilecek yüz siperliklerinin, salgınla mücadele eden hastanelerde görevli doktor ve yardımcı personellere bağışlanacağını aktaran Türk, "Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan malzeme, materyal, araç gereç ve kişisel korunma ekipmanlarını üretebiliriz. Doktorlarımızın istekleri doğrultusunda bu ürünleri ücretsiz olarak teslim edeceğiz. Yüz siperliğini şu an ilk etapta sağlık çalışanları kullanıyor fakat bazı market görevlilerinin de kullanmaya başladığını öğrendik." dedi.

Teknopark görevlilerinden Ekrem Çiftçi de üretimin, üniversitenin kendi imkanlarıyla başlatıldığını, ileriki süreçte bunu artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yüz siperliğinin üretim aşamasını da detaylarıyla anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Tamamen gönüllülük esasına göre bir çalışma yürütüyoruz. Hiçbir şekilde kimseden bir ücret talep etmiyoruz. Günde 6 adet üretebiliyoruz ancak rektörümüzün talimatıyla 2 adet daha 3 boyutlu yazıcı tedarik ederek üretimi artıracağız. Yüz siperliklerini bilgisayarımızda tasarlıyoruz. Daha sonra bunu 3D yazıcımıza tanımlayıp baskıya alıyoruz. 6 tane aynı anda basabiliyoruz, bu basım 16 saat sürüyor. 'Kullan at' bir parça olmadığı için sağlıkçılarımıza destek sağlayabiliyoruz. Siperliğin aparatlarını dışarıdan temin ederek üretimi gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince üretip malzemeleri biriktireceğiz, ilk hedefimiz 20 adet üretip bağışta bulunmaktır."

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emziren anneler koronavirüse karşı ne yapmalı?
SAĞLIKKoronavirüs anne sütünden geçer mi?
Son Dakika! Halk Sağlığı Uzmanları Derneği koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı - Haberler
SAĞLIKKoronavirüsten böyle korunun!
Koronavirüs hastası Tara Jane Langston taburcu edildi - Haberler
SAĞLIK"Ciğerlerimde cam varmış gibi" demişti... Haber var
Son dakika haberler... İzmir'de korkutan olay! Tam 1500 adet! - Haberler
SAĞLIKİzmir'de korkutan olay! Tam 1500 adet!
Bağışıklık sistemi güçlendirici kür
SAĞLIKBağışıklık sistemi güçlendirici kür
Koronavirüsten korunmada sol el önerisi! - Haberler
SAĞLIKKoronadan korunmada sol el önerisi!
Corona virüs haritası CANLI 25 Mart 2020! Güncel koronavirüs haritası son durum (Coronavirus map live)
SAĞLIKCorona virüs haritasında son durum
Corona belirtileri nelerdir? Gün gün semptomlar! Koronavirüs (Corona virüsü) tedavisi
SAĞLIKCorona Virüsü belirtileri
Ankara Eczacı Odasından Kovid-19'da etkili olduğu iddia edilen ilaçlara ilişkin açıklama - Haberler
SAĞLIKKoronavirüste etkili olduğu iddia ediliyordu! ...
ABD'de bir Türk Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
SAĞLIKABD'de bir Türk Kovid-19 nedeniyle öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X