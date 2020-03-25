Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 3D yazıcıyla yüz siperliği üretimi başladı

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından Kapadokya Teknopark'ta sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmalarını sağlamak için yüz siperliği üretimine başlandı.

NEVÜ bünyesindeki teknoparkta oluşturulan birimde, 3D yazıcı desteğiyle günde 6 adet yüz siperliği üretiliyor.

Kapadokya Teknopark görevlilerinden Dr. Merve Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk partideki 6 ürünün üretiminin tamamlanması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Üretilecek yüz siperliklerinin, salgınla mücadele eden hastanelerde görevli doktor ve yardımcı personellere bağışlanacağını aktaran Türk, "Sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan malzeme, materyal, araç gereç ve kişisel korunma ekipmanlarını üretebiliriz. Doktorlarımızın istekleri doğrultusunda bu ürünleri ücretsiz olarak teslim edeceğiz. Yüz siperliğini şu an ilk etapta sağlık çalışanları kullanıyor fakat bazı market görevlilerinin de kullanmaya başladığını öğrendik." dedi.

Teknopark görevlilerinden Ekrem Çiftçi de üretimin, üniversitenin kendi imkanlarıyla başlatıldığını, ileriki süreçte bunu artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yüz siperliğinin üretim aşamasını da detaylarıyla anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Tamamen gönüllülük esasına göre bir çalışma yürütüyoruz. Hiçbir şekilde kimseden bir ücret talep etmiyoruz. Günde 6 adet üretebiliyoruz ancak rektörümüzün talimatıyla 2 adet daha 3 boyutlu yazıcı tedarik ederek üretimi artıracağız. Yüz siperliklerini bilgisayarımızda tasarlıyoruz. Daha sonra bunu 3D yazıcımıza tanımlayıp baskıya alıyoruz. 6 tane aynı anda basabiliyoruz, bu basım 16 saat sürüyor. 'Kullan at' bir parça olmadığı için sağlıkçılarımıza destek sağlayabiliyoruz. Siperliğin aparatlarını dışarıdan temin ederek üretimi gerçekleştiriyoruz. Elimizden geldiğince üretip malzemeleri biriktireceğiz, ilk hedefimiz 20 adet üretip bağışta bulunmaktır."