New England Revolution - Los Angeles Galaxy rakamlar

New England Revolution ve Los Angeles Galaxy, 15 Temmuz 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 28 puanlı New England Revolution 10. sırada bulunuyor, Los Angeles Galaxy 25 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi New England Revolution, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 199 kodlu maçı oynayanlar; New England Revolution galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

New England Revolution son haftadaki Montreal Impact müsabasında 2-3 kazandı.

Los Angeles Galaxy ise FC Dallas maçında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan New England Revolution, 18 gol attı ve 11 gol yedi.

Los Angeles Galaxy, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Los Angeles Galaxy 11 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.