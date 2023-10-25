Galatasaray'da Victor Nelsson döneminin sonuna geliniyor... Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Danimarkalı futbolcu bu sezon formayı Davinson Sanchez'e kaptırırken aradaki çatlak giderek büyüyor.

Bir süredir forma giyemediği için mutsuz olan ve milli arada ülkesinde açıklamalar yaparak duyduğu rahatsızlığı dile getiren Nelsson, Bayern Münih maçında taraftarın çağrısını karşılıksız bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım dev mücadele öncesinde ısınırken özellikle kale arkasındaki taraftarlar, uzun süre Victor Nelsson'a üçlü çektirmek için tezahürat yaptı. Danimarkalı savunmacı, taraftarın bu isteğini karşılıksız bıraktı ve tribünleri selamlamaya gitmedi. REKLAM

GÖZDEN DÜŞÜŞ GEÇEN SEZON 2021-22 sezonunda Kopenhag'tan transfer edilen ve geldiği günden bu yana takımın değişilmez stoperi olan Danimarkalı futbolcu, Okan Buruk ve kurmaylarının gözünden Davinson Sanchez transferinden önce düştü. Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten! Haberi Görüntüle Geçen sezon kupadaki Başakşehir, ligdeki Ümraniyespor gibi bazı maçlarda geçişlerde ciddi açıklar veren Galatasaray'da teknik heyet takımın yumuşak karnının burası olduğunu düşünürken bu bölgeye atlet bir stoper takviyesi yapılmasını istemişti.

Geniş alanda oynayabilen, aynı zamanda top ayağındayken de baskı hissetmeyen ve pas yönü daha kuvvetli bir stoper arayışlarına giren Galatasaray, Davinson Sanchez'i transfer etti. Kolombiyalı yıldızın gösterdiği performans, Nelsson'u ikinci plana itti. NELSSON NELER DEMİŞTİ? Milli takım mücadeleleri için Danimarka'ya giden Nelsson ülke basınına şu açıklamaları yapmıştı: "Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğradım. Son üç maçtır yedek kulübesindeyim. Bu beni çok şaşırttı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında ilk 11'de olmak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu." REKLAM

"KULÜBEDE OTURMAYI SEVMİYORUM" "Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. Tüm saygımla söylüyorum, Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum. Sözleşme görüşmelerim devam etmiyor. Son milli takım kampından sonra sözleşme uzatmayacağımı ilettim. Görüşmeler vardı ve neredeyse anlaşmıştık, ardından biraz daha düşündüm ve sözleşme uzatmayacağımı söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl var ve 1 yıl daha uzatmak istemedim."

"YEDEK KALMAKTAN NEFRET EDİYORUM" "Şu anda Galatasaray'dayım ve bundan dolayı mutluyum. Bir süredir yedek kulübesindeyim ve şimdi ilk 11'e geri dönmek için çabalamam gerekiyor. Sinirliyim. Yedek kalmaktan nefret ediyorum. Özellikle de Manchester United maçında yedek kalmak... Bu yüzden bu milli takım kampına kızgın ve hırslı geldim."

OKAN BURUK: NELSSON BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson ile ilgili Bayern Münih maçı öncesinde yöneltilen soruyu şöyle yanıtlamıştı: "Abdülkerim'i bazen sol bekte görevlendirdik. Bir kere orada oynamaktan çok mutlu değil. Asıl yeri stoper, orada oynamayı daha çok seviyor. Sol bekte de kullandığımızda bence olumlu işler yaptı. Bizim için her zaman bir alternatif. Nelsson da bizim için önemli bir oyuncu. Onunla dün tekrar konuştuk. Oynamadığı için mutsuz ama onun bölgesinde oynayan formda bir futbolcu var. Zamanı geldiğinde o da oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Performansa göre değerlendirme yapıyoruz. Nelsson şimdi oynamıyor ama bizim de önemli oyuncularımızdan biri. Çalışmasına devam ediyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var."