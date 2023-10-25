Galatasaray - Bayern Münih karşılaşması Alman basınında

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Kicker dergisi, "Buz gibi Bayern İstanbul'da üçüncü galibiyetini elde etti" başlığıyla verdiği haberde, Bayern Münih'in, zayıf oynadığı ve Galatasaray'ın birçok fırsatı kaçırdığı ilk yarıya rağmen İstanbul'da 3-1'lik başarıyı kutladığı ve böylelikle A Grubu'nda 3 galibiyetten sonra rahat bir şekilde lider olduğu ifade edildi.