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        Galatasaray - Bayern Münih karşılaşması Alman basınında

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray'ın sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenildiği karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı. Bild gazetesi "İstanbul'un ıslık cehenneminde geç gelen zafer" başlığını kullandı. İşte detaylar

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:15
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray'ın sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenildiği karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Kicker dergisi, "Buz gibi Bayern İstanbul'da üçüncü galibiyetini elde etti" başlığıyla verdiği haberde, Bayern Münih'in, zayıf oynadığı ve Galatasaray'ın birçok fırsatı kaçırdığı ilk yarıya rağmen İstanbul'da 3-1'lik başarıyı kutladığı ve böylelikle A Grubu'nda 3 galibiyetten sonra rahat bir şekilde lider olduğu ifade edildi.

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        Bild gazetesi ise "İstanbul'un ıslık cehenneminde geç gelen zafer" başlığını kullanarak, Bayern Münih'in grubu birinci sırada bitirmek için önemli bir galibiyet aldığı belirtildi.

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        Haberde, Bayern Münih’in 1-0 öne geçtikten sonra taraftarların “ıslık konserinin” kırmızı-beyazlı takımın oyuncularını etkilediği ve maçta sadece Galatasaray’ın oynadığı aktarıldı.

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        İkinci yarıda Bayern Münih'in yavaş yavaş uyandığının ifade edildiği haberde, Harry Kane'in 73. dakikada attığı golle Alman ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel'i kurtardığı ve 6 dakikada sonra da Jamal Musiala'nın Bayern Münih'in üçüncü golünü attığı kaydedildi.

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        Spiegel dergisi de "Bayern İstanbul'da sendeledi, ancak daha sonra 3 puanı güçlükle elde etti" başlığını kullandı.

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        Haberde, Bayern Münih'in Galatasaray karşısında ilk yarıda öne geçtiği ancak sonra neredeyse gafil avlandığı belirtilerek, sonunda ev sahibi ekibin enerjisinin tükendiği ve Bayern Münih'in bu fırsatı acımasızca kullandığı yorumu yapıldı.

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        Alman kamu yayıncısı ZDF televizyon kanalı, "Bayern İstanbul'un cadı kazanında kazandı" başlığını kullanarak, 50 bin coşkulu seyirci önünde alınan 3-1'lik galibiyet sayesinde Bayern Münih'in grubunda liderliğini sürdürdüğü ifade edildi.

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        Alman özel televizyon kanalı NTV de "Bayern İstanbul'un cehenneminde zamanında uyandı" başlığıyla duyurduğu haberde, Galatasaray'ın ilk yarıda daha iyi bir takım olduğu aktarıldı.

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        Sportbild dergisi ise "Kane mega ıslık konserini bitirdi" başlığını kullanarak, Galatasaray taraftarının ses düzeyinin 132 desibele ulaştığı bilgisini verdi.

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        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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