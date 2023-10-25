Galatasaray - Bayern Münih karşılaşması Alman basınında
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray'ın sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenildiği karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı. Bild gazetesi "İstanbul'un ıslık cehenneminde geç gelen zafer" başlığını kullandı. İşte detaylar
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray'ın sahasında Bayern Münih'e 3-1 yenildiği karşılaşma, Alman basınında geniş yer aldı.
Kicker dergisi, "Buz gibi Bayern İstanbul'da üçüncü galibiyetini elde etti" başlığıyla verdiği haberde, Bayern Münih'in, zayıf oynadığı ve Galatasaray'ın birçok fırsatı kaçırdığı ilk yarıya rağmen İstanbul'da 3-1'lik başarıyı kutladığı ve böylelikle A Grubu'nda 3 galibiyetten sonra rahat bir şekilde lider olduğu ifade edildi.
Bild gazetesi ise "İstanbul'un ıslık cehenneminde geç gelen zafer" başlığını kullanarak, Bayern Münih'in grubu birinci sırada bitirmek için önemli bir galibiyet aldığı belirtildi.
Haberde, Bayern Münih’in 1-0 öne geçtikten sonra taraftarların “ıslık konserinin” kırmızı-beyazlı takımın oyuncularını etkilediği ve maçta sadece Galatasaray’ın oynadığı aktarıldı.
İkinci yarıda Bayern Münih'in yavaş yavaş uyandığının ifade edildiği haberde, Harry Kane'in 73. dakikada attığı golle Alman ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel'i kurtardığı ve 6 dakikada sonra da Jamal Musiala'nın Bayern Münih'in üçüncü golünü attığı kaydedildi.
Spiegel dergisi de "Bayern İstanbul'da sendeledi, ancak daha sonra 3 puanı güçlükle elde etti" başlığını kullandı.
Haberde, Bayern Münih'in Galatasaray karşısında ilk yarıda öne geçtiği ancak sonra neredeyse gafil avlandığı belirtilerek, sonunda ev sahibi ekibin enerjisinin tükendiği ve Bayern Münih'in bu fırsatı acımasızca kullandığı yorumu yapıldı.
Alman kamu yayıncısı ZDF televizyon kanalı, "Bayern İstanbul'un cadı kazanında kazandı" başlığını kullanarak, 50 bin coşkulu seyirci önünde alınan 3-1'lik galibiyet sayesinde Bayern Münih'in grubunda liderliğini sürdürdüğü ifade edildi.
Alman özel televizyon kanalı NTV de "Bayern İstanbul'un cehenneminde zamanında uyandı" başlığıyla duyurduğu haberde, Galatasaray'ın ilk yarıda daha iyi bir takım olduğu aktarıldı.
Sportbild dergisi ise "Kane mega ıslık konserini bitirdi" başlığını kullanarak, Galatasaray taraftarının ses düzeyinin 132 desibele ulaştığı bilgisini verdi.