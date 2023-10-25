"Sakatlık 2'ye ayrılır. Bir kas sakatlığı, iki oyun içinde darbe sakatlığı. Emre Mor, Livakovic, Serdar Aziz darbe sakatlığı yaşadı. Kas sakatlıklarını termal kamera ile tespit ediyoruz. Onda sorunumuz yok. 10-14 günlük sakatlıklar diye literatürde geçmez."

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"2.500 kapasiteli stadı Süper Lig çıkıyorsa, o zaman stadın, zemin hazır olması lazım. Herkes eşit şartlarda oynasın. Bizim sorunumuz değil. Pendikspor'un ve yönetimin sorunu. Mecburen gidip oynayacağız. Daha iyi imkanlarda oynamak herkes ister. Bizim stadımıza gelen nasıl iyi şekilde oynuyorsa, biz de her gittiğimiz yerde aynı şartlarda oynamak isteriz."