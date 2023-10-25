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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Ludogorets yorumu: Rakibi ciddiye alıyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan Ludogorets yorumu: Rakibi ciddiye alıyoruz

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Ludogorets maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakiplerini ciddiye aldıklarını belirten Kartal, "Dersimize çalışıyoruz. Tek hedefimiz yüksek özgüvenle maçı kazanmak, 3 puan almak. İlk 11 için karar vermedim. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız." dedi. Deneyimli teknik adam, ameliyat olan Serdar Aziz'in ise 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:51
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde 26 Ekim Perşembe akşamı oynanacak Ludogorets maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

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        "Ludogorets analizlerimizi yaptık, maçlarını izledik. Bazı oyuncularının sakatlık sorunu var. Sakatlık dereceleri hakkında bilgimiz yok. Ludogorets 12 yıldır Bulgaristan Ligi'nde şampiyon. İlk kez bu sezon çalkantılı günler geçiriyorlar. Ligin gizli lideri durumundalar. Hocaları değişti, eski hocaları daha önce Ludogorets'te çalıştı. Bu takıma karşı dersimize çalışıyoruz. Tek hedefimiz yüksek özgüvenle maçı kazanmak, 3 puan almak."

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        "Hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da maç maç düşünüyoruz. Geriye bakmıyoruz. Önümüzdeki sadece ilk maç olur. Saha dışı ile ilgilenmiyoruz."

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        "Ludogorets'in 7-1 mağlup olduğu maçı izledik. Maçın skoru o değil! Her gelen top oluyor. Kaleci hataları var. Sırf 7 gol yediler diye hafife alınacak takım değil. Rakibi ciddiye alıyoruz. İlk 11 için karar vermedim. En iyi 11 ile sahaya çıkacağız."

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        "Emre Mor idmanlara başladı. Serdar Aziz ile ameliyat sonrası konuştuk. 5-6 hafta sonra aramıza dönecek. Dominik Livakovic'te problem yok. Ludogorets maçında oynayabilir."

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        "Sakatlık 2'ye ayrılır. Bir kas sakatlığı, iki oyun içinde darbe sakatlığı. Emre Mor, Livakovic, Serdar Aziz darbe sakatlığı yaşadı. Kas sakatlıklarını termal kamera ile tespit ediyoruz. Onda sorunumuz yok. 10-14 günlük sakatlıklar diye literatürde geçmez."

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        "2.500 kapasiteli stadı Süper Lig çıkıyorsa, o zaman stadın, zemin hazır olması lazım. Herkes eşit şartlarda oynasın. Bizim sorunumuz değil. Pendikspor'un ve yönetimin sorunu. Mecburen gidip oynayacağız. Daha iyi imkanlarda oynamak herkes ister. Bizim stadımıza gelen nasıl iyi şekilde oynuyorsa, biz de her gittiğimiz yerde aynı şartlarda oynamak isteriz."

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