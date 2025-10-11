Habertürk
        Haberler Ekonomi Borsa New York borsasında Trump etkisi - Borsa Haberleri

        New York borsasında Trump etkisi

        New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerinde artışa gideceklerini açıklamasının ardından haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı

        Giriş: 11.10.2025 - 09:33 Güncelleme: 11.10.2025 - 09:33
        New York borsasında Trump etkisi
        New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtmesi sonrası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

        Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,90 azalarak 45.479,60 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 2,71 azalışla 6.552,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 22.204,43 puana indi.

        Dow Jones ve Nasdaq endeksleri kapanışta 800 puanın üzerinde değer kaybetti.

        ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden alevlenmesine ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in ülkelere mektuplar göndererek nadir toprak elementleriyle ilgili üretimin her aşamasına ihracat kısıtlamaları getirmeyi planladığını bildirdiğini aktardı.

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmadığını çünkü bunun için hiçbir sebep olmadığını belirten Trump, "Bu sadece benim için değil, tüm özgür dünya liderleri için gerçek bir sürprizdi. İki hafta sonra Güney Kore'deki APEC toplantısında Başkan Şi ile görüşecektim ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, "Şu anda hesapladığımız politikalardan biri ABD'ye gelen Çin ürünlerine uygulanan tarifelerde büyük bir artış. Aynı şekilde, ciddi olarak değerlendirilen birçok başka karşı önlem de var." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, ABD'de federal hükümet kapalı kalmaya devam ederken federal çalışanların işten çıkarılmaya başlandığı bildirildi.

        ABD'de Beyaz Saray'a bağlı Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Personel azaltımı başladı." bilgisini paylaştı.

        Hükümetin kapalı kalması ABD Merkez Bankasının (Fed) izlediği kritik verilerin akışını aksatırken ülke ekonomisine ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar bugün Michigan Üniversitesi tarafından açıklanan tüketici güven endeksini takip etti.

        TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE

        Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde 55 puana gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

        Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 4,7'den yüzde 4,6'ya gerilese de yüksek kalmaya devam ederken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı.

        Ayrıca ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), hükümetin kapanmasına rağmen eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 24 Ekim'de açıklanacağı bildirdi.

        Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bugün verdiği bir röportajda, faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeye devam ettiğini ancak çelişkili ekonomik sinyaller nedeniyle temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

        St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de iş gücü piyasasındaki zayıflamaya karşı ek faiz indirimlerine açık olduğunu ancak temkinli olunması gerektiğini aktardı.

        Kurumsal tarafta ise yarı iletken şirketi Qualcomm'un hisseleri, Çin'de şirket hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatılmasının ardından yüzde 7,3 düştü.

