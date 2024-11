New York borsasında 'Trump' rekoru - Borsa Haberleri

New York borsasında 'Trump' rekoru - Borsa Haberleri

New York borsasında 'Trump' rekoru ABD Başkanlık seçimlerinin ardından New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın zaferinden olumlu etkilenen New York borsasında üç endeks de haftanın son gününde tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini elde etti

Giriş: 09.11.2024 - 08:49 Güncelleme: 09.11.2024 - 08:49

