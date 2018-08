New York City FC - Vancouver Whitecaps sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. New York City FC, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Vancouver Whitecaps takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. 43 puanlı New York City FC 2. sırada bulunuyor, Vancouver Whitecaps 29 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi New York City FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 436. İddaa'da New York City FC kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Vancouver Whitecaps kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

New York City FC son hafta oynanan Philadelphia Union maçında 3-2 kazandı.

Vancouver Whitecaps, New England Revolution karşılaşmaında 1-2 yenildi.

New York City FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. New York City FC, kendi sahasında 27 gol attı, 4 gol yedi.

Vancouver Whitecaps ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vancouver Whitecaps, 11 gol atarken 27 gol yedi.

