New York Fed'den dijital dolar testi

HABERTURK.COM

New York Fed'e bağlı New York İnovasyon Merkezi'nin (NYIC), çeşitli finans ve ödeme kuruluşlarıyla dijital doları test edeceği açıklandı.

New York Fed'den yapılan açıklamaya göre 12 hafta sürecek test kapsamında perakdende bankalar kendi müşteri varlıklarını temsil eden dijital para veya tokenları satabilecek ve ortak bir çoklu defter platformu aracılığıyla merkez bankası rezervleri üzerinden takas gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen New York İnovasyon Merkezi Direktörü Per von Zelowitz, "NYIC, varlık tokenizasyonu ve finansal piyasa altyapılarının geleceği hakkındaki araştırmaları geliştirmek için bankalarla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyor" dedi.

YENİ POLİTİKA OLUŞTURULMASI HEDEFLENMİYOR

Açıklamada testin bir simülasyon ortamında yapılacağı ve herhangi bir yeni politika oluşturmayı hedeflemediği vurgulandı.

Söz konusu teste HSBC, Citi, BNY Mellon, Mastercard ve Wells Fargo gibi önemli kuruluşlar katılacak.