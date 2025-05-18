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        Haberler Dünya New York'ta Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı | Dış Haberler

        New York'ta Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı

        New York'ta Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 18.05.2025 - 09:24
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        Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti, en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

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        Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer iki kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını açıkladı.

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        Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

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        Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.

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        Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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