New York'ta Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
New York'ta Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti, en az 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer iki kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.
Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.
Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.