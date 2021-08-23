New York'ta okul çalışanlarına aşı zorunluluğu getirildi 0:00 / 0:00

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ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısına tam kullanım onayı vermesinden hemen sonra, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, devlet okullarında çalışan herkesin 27 Eylül’e kadar ilk doz aşısını yaptırmak zorunda olduğunu duyurdu.

Aşı yaptırmayan okul çalışanlarına düzenli test yaptırmak gibi bir seçenek sunulmazken, aksi durumda uygulanacak yaptırım konusunda açıklama yapılmadı.

Şehirde daha önce okul çalışanları, diğer şehir çalışanları gibi aşı yaptırmak ya da düzenli olarak test olmak zorundaydı.

New York şehrinde 1 milyona yakın öğrenci 13 Eylül’de okula başlayacak.

TÜRKİYE'DE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

Türkiye'de ise öğretmenlere aşı zorunluluğu uygulaması bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında, "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden düzenli PCR testi istenecek. Buna göre aşı olmayan öğretmenler haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.