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Haberler Dünya Son dakika: ABD New York'ta Türk gence ırkçı saldırı
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New York'ta Türk gence ırkçı saldırı

ABD'nin New York eyaletinde bağlı Manhattan şehrinde Türk gence ırkçı bir saldırı gerçekleşti. "Türklerden nefret ediyorum" diyen kişi bir Türk'ü ağır yaraladı, gencin tedavisi sürüyor

Son dakika: ABD New York'ta Türk gence ırkçı saldırı
New York'ta Türk gence ırkçı saldırı
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HABERTURK.COM

ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan şehrinde cuma akşamı "Türklerden nefret ediyorum"
diyen kişi bir Türk'ü ağır yaraladı.

New York Polisi'nin yaptığı açıklamada, ağır yaralanan Türk gencin göğsünden bıçaklandığını
açıkladı. Yaralanan Türk gencin tedavisi sürüyor.

Saldırganın yolda yürüyen Türk gence, Türk olup olmadığını sorduğu ardından "Türklerden
nefret ediyorum" diyerek genci bıçakladığı aktarıldı.

Polis zanlının bulunması için çalışmalarını sürdürürken, saldırganın bulunmasına yardım edene
3 bin 500 dolar ödül verileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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