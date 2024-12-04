Newcastle- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Premier Lig'de Liverpool, Newcastle deplasmanına konuk oluyor. Lig'de 34 puanla lider konumda bulunan Liverpool'un en yakın takipçisi Arsenal ile 9 puan farkı bulunuyor. Arne Slot yönetiminde şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Liverpool, zorlu rakibi Newcastle karşısında kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Newcastle- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Newcastle- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 11 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlübiyet alan Liverpool 34 puanla lider olarak yer aldı. Öte yandan Newcastle çıktığı 13 maçta 5 kez kazanırken 4'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 11. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 10 maçta ise Liverpool 8 kez kazandı ve 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Newcastle- Liverpool maçı ne hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
NEWCASTLE- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Newcastle- Liverpool karşılaşması 4 Aralık Çarşamba (bugün) 22.30'da oynanacak.
NEWCASTLE- LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
St. James Park'ta oynanacak olan mücadele beİN Sports 2'den naklen yayınlanacak.
NEWCASTLE MUHTEMEL 11
Pope, Livramento, Schar, Burn, Kelly, Tonali, Guimaraes, Joelinton, Gordon, Barnes, Wilson
LİVERPOOL MUHTEMEL 11
Kelleher, Arnold, Gomez, Van dijk, Robertson, Gravenberch, Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Nunez
LİVERPOOL ALEV ALIYOR!
Geçtiğimiz günlerde oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlüp etti ve turnuvada beşte beş yapan tek takım olarak haftayı tamamladı.
Haftasonuna gelinmesiyle Premier Lig'de son yıllardaki zorlu rakibi Manchester City'i ağırladı ve aynı skorla 2-0 kazandı.
Böylelikle Arne Slot'un öğrencileri 5 gün içinde iki dünya devini devirmiş oldu.