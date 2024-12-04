Newcastle- Liverpool maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de 11 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlübiyet alan Liverpool 34 puanla lider olarak yer aldı. Öte yandan Newcastle çıktığı 13 maçta 5 kez kazanırken 4'er karşılaşmadan beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı ve 11. sırada bulundu. Aralarında oynanan son 10 maçta ise Liverpool 8 kez kazandı ve 2 karşılaşma beraberlikle tamamlandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverlerin karşılaşmaya dair araştırmaları hız kazandı. Peki, Newcastle- Liverpool maçı ne hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?