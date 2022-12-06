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Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"

2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, son 16 turunda Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 5 Aralık akşamı oynanan Brezilya - Güney Kore maçına, Neymar'ın penaltısı damga vurdu.

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  • Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"

    Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Brezilya, 5 Aralık akşamı Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Maçın ikinci golünü penaltısıyla Neymar elde etti. Yıldız futbolcunun penaltı sırasında yaptıkları ise güne damga vurdu.
  • Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"

    Brezilya, Güney Kore'yi 36 dakika içinde bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
  • Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"

    Maçın 13. dakikasında Neymar kullandığı penaltı sırasında nokta vuruşunu yapmaya hazırlanırken aynı zamanda Güney Kore kalecisinin aklıyla da oynadı.
  • Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"

    Aslında Neymar'ın penaltısı güç ve hassasiyetten yoksundu fakat kaleciyi şaşırtarak 2. golü kaydetmiş oldu.
  • Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"

    Neymar kekeleyerek koşmaya başladığında Güney Kore kalecisi kalenin ortasına hareket etti.
  • Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"

    Neymar kaleciyi şaşırtarak sol tarafa attığı penaltıyla Brezilya'nın ikinci golünü kaydetmiş oldu. Bu gol taraftarlar tarafından, "Güney Kore kalecisini utandırdı", "Kaleci o penaltı için ne yaptı?", "Kaleci üzgün" gibi yorumların yapılmasına sebep oldu.
  • Neymar, Güney Kore kalecisinin aklıyla oynadı! "Bu penaltı kaleciyi utandırdı!"

    Tüm maç içerisinde Brezilya'nın gollerini Vinicius Jr., Neymar (pen.), Richarlison ve Paqueta kaydetti.

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