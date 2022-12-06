Neymar kaleciyi şaşırtarak sol tarafa attığı penaltıyla Brezilya'nın ikinci golünü kaydetmiş oldu. Bu gol taraftarlar tarafından, "Güney Kore kalecisini utandırdı", "Kaleci o penaltı için ne yaptı?", "Kaleci üzgün" gibi yorumların yapılmasına sebep oldu.