Nez: Ailemizden kayıp verdik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nez: Ailemizden kayıp verdik

Nez, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi vuran deprem felaketleriyle ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ben de Antakya'lıyım. Ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak. Milletimizin başı sağ olsun" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Nez: Ailemizden kayıp verdik - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nez, Cihangir'deydi. Ünlü şarkıcı, köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Nez, yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu.
  • Nez: Ailemizden kayıp verdik - Magazin haberleri

    "AİLEMİZDEN KAYIP VERDİK"

    Şarkıcı, "Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun. Ben de Antakya'lıyım. Ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak. Konser verdik. Bütün gelirlerini ODTÜ Mezunlar Derneği ailelerini kaybetmiş çocuklara bağışladık. Hâlâ devam ediyoruz ve edeceğiz. Kuliste bile elimde atkı ve bere örüyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

    Nez, röportajını tamamlamasının ardından köpeğiyle birlikte Cihangir sokaklarında yürümeye devam etti.
  • Nez: Ailemizden kayıp verdik - Magazin haberleri

    "MÜZİĞİ BIRAKMADIM"

    Öte yandan daha önce NLP (Nörolinguistik Programlama) terapisti olduğunu açıklayan Nez, 15 yıldır bu eğitimi gördüğünü ve sertifikasını Londra'dan aldığını söylemişti.

    Nez, "Müziği bırakmadım, ikisini bir arada götürmek istiyorum" diye konuşmuştu.
  • Nez: Ailemizden kayıp verdik - Magazin haberleri

    "PROFESYONEL OLARAK YAPIYORUM"

    Konuyla ilgili konuşan Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını dile getirmişti.

    Ünlü şarkıcı, daha sonra sözlerini, "NLP terapistiyim. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa... Aslında müziği bırakmadık ama bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar. Bunun 15 yıldır eğitimini aldım, profesyonel olarak yapıyorum. Müziği asla bırakmak istemem ikisini bir arada götürmeyi tercih ederim" şeklinde sürdürmüştü.
  • Nez: Ailemizden kayıp verdik - Magazin haberleri

    "SANATÇI DOSTLARIMA BEDAVA YAPIYORUM"

    Ayrıca pandemi döneminde çalışamayan yakın dostlarına ücretsiz hizmet vereceğini belirten Nez, "Kedi-köpek fobisi, panik atak, sigarayı bırakmak isteyen, kilo vermek isteyen bir sürü insan... Sanatla ilgilenen sanatçı dostlarıma bedava yapıyorum, para talep etmiyorum. Arayanlar oldu, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Doktor değil ama terapistim" diye konuşmuştu.
  • Nez: Ailemizden kayıp verdik - Magazin haberleri

    "İNSANLARIN BEYNİNİ TEMİZLİYORUM"

    Ünlü şarkıcı, daha önce de, "Ben artık farklı dallarda da eğitim alıyorum. Şu an mesela insanların beynini temizliyorum. Öyle şeyler... Onun dışında sahneleri özledim. Pandeminin bir an önce bitmesi dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.