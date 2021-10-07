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NFT nedir, anlamı ne? NFT ne işe yarıyor, nasıl alınır? NFT hakkında bilgiler

NFT ile ilgili aramalar gündem olmaya devam ediyor. Birçok işletmenin de girişimlerde bulunduğu NFT ile ilgili vatandaşlar, ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığına ilişkin araştırmalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

NFT nedir, anlamı ne? NFT ne işe yarıyor, nasıl alınır? NFT hakkında bilgiler

NFT sistemi, dijital varlıkların satışlarının gerçekleştiği sistemdir. Günümüzde hayatımızdaki birçok öğe daha fazla dijitalleşiyor. "NFT nedir? NFT ne işe yarar?" sorularının yanıtı merak ediliyor.

NFT NEDİR?

NFT (Non Fungible Token ) Değiştirilemez Token anlamına gelir. NFT, özünde bir kripto para birimi olarak değeri tutan tahsil edilebilir bir dijital varlıktır. Sanatın değer tutan bir yatırım olarak görülmesi gibi, şimdi NFT'ler de öyle. Çok ünlü bir mağazanın en yeni ürünü için mağazalarda oluşan kuyrukları hepimiz biliriz. NFT ise bu kuyrukların yeni dijital eşdeğeridir.

Değiştirilemez tokenlar, açıkça ikame edilemeyen bir varlık olduğu anlamına gelir. Aynı varlık sınıfındaki başka bir şeyden farklı kılan benzersiz niteliklere sahiptir. Tıpkı bir resim, bir tiyatro bileti, bir ev, bir video oyunu görünümü, bir ticari marka veya 2017'de Ethereum blok zincirinde yükselen ilk gerçek kullanım durumu olan bir CryptoKitty gibi

NFT NE İŞE YARAR?

NFT'ler genellikle dijital sanat eserleri satın almak ve satmak için kullanılır ve GIF'ler, tweet'ler, sanal ticaret kartları, fiziksel nesnelerin görüntüleri, oyun skill veya skinleri, sanal emlak ve daha fazlası biçimini alabilir. Bir blok zincirinde doğrulanmış, kamuya açık olarak doğrulanabilirdir. Öte yandan NFT'ler benzersizdir ve karşılıklı olarak değiştirilemez, bu da iki NFT'nin aynı olmadığı anlamına gelir. NFT türleri çok çeşitlidir, ancak bir dijital resim, bir müzik dosyası hatta bir “tweet” biçimini alabilirler. Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey'in ilk tweet'i satmasıyla tweetler bile değer taşıyor. Bu NFT'nin fiyatı ise 2,5 milyon dolar. Bir fiziksel koleksiyoncu olduğunuzu düşünün, ancak duvarınıza asmak için tuval üzerine bir yağlı boya almak yerine, örneğin bir JPG dosyası elde edersiniz.

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