Uzun süren kariyerine birçok unutulmaz film ve dizi sığdıran ünlü oyuncu Nick Nolte, hem geçip giden yılların hem de bir türlü vazgeçemediği alışkanlıklarının kurbanı oldu.

Bir dönem ülkemizde ve dünyada milyonarca kişi tarafından seyredilen Zengin ve Yoksul (Rich Man Poor Man) dizisiyle kariyerinde hızlı bir çıkış yakalayan sonra da birçok usta yönetmenle sinema filmleri için kamera karşısına geçen Nolte, artık kelimenin tam anlamıyla yıllara yenildi.