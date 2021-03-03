"O SİYAH HIRKA HEP OLACAK"

The Big Calf adlı podcast yayınının sunucusu Amanda Richards da Nicola Coughlan'ın görüntüsüyle ilgili bir yorum yaptı. Richards, Twitter hesabından "Bridgerton dizisinden şişman kız, Altın Küre'de siyah hırka giymiş" diye yazdı. Amanda Richards, daha sonra "Ne kadar çekici ve tarz göründüğünüz fark etmez, eğer şişman bir kızsanız her zaman giymeyi düşündüğünüz siyah bir hırka olacaktır" ifadelerini kullandı.