Niğde'de baraj gölünde baba ve 4 yaşındaki kızının cesedi bulundu

İlk olarak göletten çocuğun ardından diğer vatandaşın çıkarıldığını aktaran Çelik, "Serinlemek için göletlere giriliyor fakat göletlerin dibinde balçık meydana geliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekir, bu bizi dibe çekebiliyor. Onun için girmememiz lazım. Olayda çocuk düştü mü sonradan babası kurtarmak mı istedi bilemiyoruz. Vatandaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." diye konuştu.