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        Haberler Gündem 3. Sayfa Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın

        Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Müdahale sürüyor

        Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 07:04 Güncelleme: 27.10.2023 - 07:13
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        Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın
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        Niğde'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DHA'nın haberine göre; Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Kısa sürede yükselen alevler tesisin etrafını sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, tesis önüne gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

        MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleyi sürdürüyor.

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        #Niğde
        #Bor
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