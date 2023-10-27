Niğde'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Niğde'de bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA'nın haberine göre; Bor ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir atık plastik geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ Kısa sürede yükselen alevler tesisin etrafını sararken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, tesis önüne gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahaleyi sürdürüyor.