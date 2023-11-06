Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özbek, son yolculuğuna uğurlandı SURİYE'de,Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in (25) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

SURİYE'de,Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in (25) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek´in cenazesi, Kilis´te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'nin Yıldıztepe beldesine getirildi. Bekar olan şehit Özbek için Yıldıztepe Beldesi Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, Niğde Valisi Cahit Çelik, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, milletvekilleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNESİ FOTOĞRAFINI ÖPÜP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tören sırasında şehidin annesi Şerife Özbek, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Mustafa Özbek, kardeşleri ve diğer yakınları da tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualarla belde mezarlığında toprağa verildi.