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        Yerli ve milli patates çeşidi elde etmek 12 yıl sürüyor

        NİĞDEPatates Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nce geliştirilen yerli ve milli patatesler, 12 yıllık bir süreçten geçiyor. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Yeni çeşit elde edinceye kadar 10 yıl gibi bir süre geçiyor. 2 yıl da tescil aşamasında geçiyor. 12 yılı buluyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:18 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:20
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        Yerli ve milli patates çeşidi elde etmek 12 yıl sürüyor
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        NİĞDEPatates Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nce geliştirilen yerli ve milli patatesler, 12 yıllık bir süreçten geçiyor. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, "Yeni çeşit elde edinceye kadar 10 yıl gibi bir süre geçiyor. 2 yıl da tescil aşamasında geçiyor. 12 yılı buluyor" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce yerli ve milli patates çeşitlerinin geliştirilmesi ve toprakla buluşturulması gerçekleştiriyor. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, bir çeşidi 10 yılda geliştirdiklerini belirterek, "Islah çalışmalarımız ilk önce melezleme ile başlıyor. Melezleme çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz gerçek patates tohumlarımızın 15 bin adet saksıya ekimi yapılıyor. Bu sene itibarıyla ekmiş olduğumuz gerçek patates tohumu hasadını gerçekleştirdik. Yeni çeşit elde edinceye kadar 10 yıl gibi bir süre geçiyor. 2 yıl da tescil aşamasında geçiyor. 12 yılı buluyor. Bazen 15 bin adet elde ettiğimiz ve seleksiyonlar neticesinde yerli ve milli bir çeşit elde etmek için gittiğimiz çalışmalarda hiç çeşit bulamamış olabiliyoruz. Dolayısıyla çalışmalar çok disiplinli bir şekilde gerçekleşiyor" dedi.

        ÇOK SAYIDA İLDE ADAPTASYON DENEMESİ

        Yerli ve milli patates çeşitleri için birçok ilde adaptasyon denemesi yaptıklarını anlatan Pırlak, "Bu yıl Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Niğde bölgemizde bu çeşitlerin adaptasyon denemelerini gerçekleştirdik. Yeni tescile sunacaklarımızın adaptasyon uyumu bizim için oldukça tatminkardı. Bunun dışında doku kültürüyle de yerli ve milli çeşitlerimizin üretimine enstitümüzde devam ediyoruz. Tam kontrollü seramızda, topraklı ve topraksız sistemde yerli ve milli çeşitlerimizin üretimine devam ediyoruz" diye konuştu.

        YERLİ VE MİLLİ FİRMALARA SATIŞ HAKKI

        Yerli ve milli çeşitlerin üretim ve pazarlama haklarını özel ve yerli firmalara devredildiklerini belirten Pırlak, "Şu ana kadar üretmiş olduğumuz 10 adet yerli ve milli patates çeşidimizin 8 tanesinin pazarlama ve satış haklarını yerli ve milli firmalarımıza yapıyoruz. Sivas Kangal ve Şarkışla ilçesi, Malatya Darende ilçesi ve Bayburt gibi illerimize devretmiş olduğumuz yerli ve milli firmalarımızca tohumluk ve sertifikasyon işlemleri devam ediyor. Bu yıl yeni 2023 yılı içerisinde 2 çeşidi üreticilerimizin hizmetine sunmuştuk. İnşallah bundan sonra tarladan soframıza kadar yerli ve milli patatesleri göreceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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