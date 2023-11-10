Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde, misket elmanın üretim merkezi oldu

        NİĞDE ZiraatOdası Başkanı Veli Kenar, Amasya elması olarak bilinen 'misket elma' üretiminde kent olarak Türkiye'de ilk sırada olduklarını kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 10:48 Güncelleme: 10.11.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde, misket elmanın üretim merkezi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE ZiraatOdası Başkanı Veli Kenar, Amasya elması olarak bilinen 'misket elma' üretiminde kent olarak Türkiye'de ilk sırada olduklarını kaydetti.

        Niğde´de elma hasadının sona ermesiyle birlikte yaklaşık 600 bin ton rekolte elde edildi. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçen yıla göre artış yaşandığını, Amasya elmasında misket elması üretiminde Türkiye´de ilk sırada Niğde´nin yer aldığını belirtti. Misket elma üretiminde Niğde'nin Türkiye´de söz sahibi iller arasında yer aldığını ifade eden Kenar, "Niğde'de üretilen misket elması sofralık ve kaliteli bir elma çeşidimizdir. Niğde'de misket elma üretimi yüzde 40 oranına ulaştı" dedi.

        ELMA ÜRETİMİNDE BU YIL DEĞER KAYBI YAŞANMADI

        Kuraklık anlamında bir olumsuzluk olmadığını ancak doğal afetler konusunda dolu yağışları ve kara leke hastalığın olmasına rağmen genel olarak çok fazla değer kaybının yaşanmadığına ifade eden Kenar, "İhracatın artarak devam edeceğini öngörüyorlar. Öne çıkan pazarlar olarak Hindistan, Dubai, Rusya, Libya ve Uzakdoğu ülkeleri yer alıyor. O bölgeden daha fazla talep yüksek. Üretilen elmaların yaklaşık yüzde 30 ile 40 oranında bir bölümü ihracata gidiyor´´ ifadelerini kullandı.

        Niğde´de elma bahçesi kurulumunda acilen toplulaştırma yapılması gerektiğini belirten Kenar, "Niğde'nin rakım olarak elmaya elverişli olması nedeniyle son zamanlarda elma bahçesi kurulumunda büyük bir artış yaşanıyor. Ama ilimizde geçmiş dönemlerde elma yetiştirilen bölgelere baktığımızda 50-60 yıllık ağaçların bulunuyor.  Bu ağaçların artık ömrünü doldurduğunu ve artık sökülüp yenilerinin dikilmesi gerekiyor. Devletimiz tarafından buralarda acilen bir toplulaştırmaya gidilerek bu bahçelerin birleştirilerek çiftçilik yapan küçük aile işletmeleri desteklenmesi gerekmektedir" diye konuştu. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        10 Kasım gazeteleri: ‘Matem Sayfaları’
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk diyor ki…
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün vefatının ardından ilk anma TBMM'de yapıldı
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu
        Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e yolculuğu

        Benzer Haberler

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'dan "10 Kas...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'dan "10 Kas...
        Yerli ve milli patates çeşidi elde etmek 12 yıl sürüyor
        Yerli ve milli patates çeşidi elde etmek 12 yıl sürüyor
        Niğde'de öğrenciler huzurevini ziyaret etti
        Niğde'de öğrenciler huzurevini ziyaret etti
        Niğde'de denetimlik serbestlik hükümlüleri, kamu hizmetinde çalışabilecek
        Niğde'de denetimlik serbestlik hükümlüleri, kamu hizmetinde çalışabilecek
        Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den "10 Kasım" mesajı
        Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den "10 Kasım" mesajı
        "Cumhuriyet'in 100. Yılında Niğde'de 100 Lezzet" sergisi açıldı
        "Cumhuriyet'in 100. Yılında Niğde'de 100 Lezzet" sergisi açıldı