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        Bakkal dükkanında karşılaştığı husumetlisini demir çubukla, oğlunu tabancayla yaraladı

        NİĞDE'ninBor ilçesinde Samet B., bakkal dükkanında karşılaştığı husumetlisi Ramazan Ü.'yü demir çubukla, oğlu Can Ü.'yü ise tabancayla yaraladı. Ramazan Ü.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:40
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        Bakkal dükkanında karşılaştığı husumetlisini demir çubukla, oğlunu tabancayla yaraladı
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        NİĞDE'ninBor ilçesinde Samet B., bakkal dükkanında karşılaştığı husumetlisi Ramazan Ü.'yü demir çubukla, oğlu Can Ü.'yü ise tabancayla yaraladı. Ramazan Ü.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay, saat 14,00 civarında Bor ilçesi Kızılca köyünde meydana geldi. Ramazan Ü. ve oğlu Can Ü. ile aralarında husumet bulunan Samet B. bakkal dükkanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet  B., Ramazan Ü.´nün başına demir çubukla vurdu. Samet B., Can Ü.´yü de yanındaki tabancayla yaralayıp, kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Ramazan Ü., beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alındı. Şüpheli Samet B.,  jandarma tarafından yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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