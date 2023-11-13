Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

        NİĞDE'de,refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 02:48 Güncelleme: 13.11.2023 - 02:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE'de,refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Niğde Merkez'de meydana geldi. A.A. yönetimindeki 51 ADB 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü A.A. ile otomobildeki H.I. ve U.A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        İsrail Savunma Bakanı'ndan anlaşma sinyali
        DSÖ’den Şifa Hastanesi açıklaması
        DSÖ’den Şifa Hastanesi açıklaması
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        "Kendine daha çok güven Kartal"
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        Duraklama dönemi!
        Duraklama dönemi!
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        Hafriyat kamyonu çarpmıştı! Acı haber geldi
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonuç her şeyi anlatıyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi

        Benzer Haberler

        Niğde'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Niğde'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Esnek zeminlere uygulanabilen yüksek verimli güneş pili üretildi
        Esnek zeminlere uygulanabilen yüksek verimli güneş pili üretildi
        İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        İç Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikildi
        Bakkal dükkanında karşılaştığı husumetlisini demir çubukla, oğlunu tabancay...
        Bakkal dükkanında karşılaştığı husumetlisini demir çubukla, oğlunu tabancay...
        Niğde'de kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
        Niğde'de kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı
        Niğde, misket elmanın üretim merkezi oldu
        Niğde, misket elmanın üretim merkezi oldu