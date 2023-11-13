Niğde'de otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
NİĞDE'de,refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
NİĞDE'de,refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde Merkez'de meydana geldi. A.A. yönetimindeki 51 ADB 345 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü A.A. ile otomobildeki H.I. ve U.A. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.