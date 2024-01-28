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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

        NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 21:43 Güncelleme: 28.01.2024 - 21:45
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        Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
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        NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilgölcük mevkinde meydana geldi. Selman Sağlam yönetimindeki 51 DF 821 ticari araç ile tarım işçilerini taşıyan Turgay Kılıç idaresindeki 51 ACG 397 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 7 kişi ile hafif ticari araçtaki 1 çocuk, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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