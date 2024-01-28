Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
NİĞDE'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilgölcük mevkinde meydana geldi. Selman Sağlam yönetimindeki 51 DF 821 ticari araç ile tarım işçilerini taşıyan Turgay Kılıç idaresindeki 51 ACG 397 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 7 kişi ile hafif ticari araçtaki 1 çocuk, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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