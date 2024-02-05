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        Piyasa değeri 4 milyon TL olan 27 araç motoru ele geçirildi

        NİĞDE'de yapılan operasyonda, değeri 4 milyon TL olan 27 adet araç motoru ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:00
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        Piyasa değeri 4 milyon TL olan 27 araç motoru ele geçirildi
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        NİĞDE'de yapılan operasyonda, değeri 4 milyon TL olan 27 adet araç motoru ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ülkeye kaçak yollarla getirilen, piyasa değeri 4 milyon TL olan 27 adet çeşitli markalarda araç motoru ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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