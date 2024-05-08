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        Balkona tırmanıp eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şüpheli ile arkadaşı adliyede

        NİĞDE'de balkona tırmanıp girdiği dairede eski sevgilisinin erkek arkadaşı Emircan Özdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldüren G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:20
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        Balkona tırmanıp eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren şüpheli ile arkadaşı adliyede
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        NİĞDE'de balkona tırmanıp girdiği dairede eski sevgilisinin erkek arkadaşı Emircan Özdoğan’ı (28) bıçaklayarak öldüren G.Ö. (40) ile arkadaşı T.A. (32) adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 06.30 sıralarında Yukarı Kayabaşı Mahallesi, Süleyman Fethi Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emircan Özdoğan, kız arkadaşı D.A.'nın evine gitti. Bir süre sonra D.A.'nın eski sevgilisi G.Ö. ve arkadaşı T.A., 3 katlı apartmanın 2'nci katına tırmanıp, balkondan daireye girerek çifte saldırdı. Arbede sırasında Emircan Özdoğan, göğsünden bıçaklandı. Yaralı halde evden çıkıp kaçan Özdoğan, caddede kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özdoğan’ı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdoğan’ın cansız bedeni, otopsinin ardından Sazlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan G.Ö. ile T.A.’yı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

        Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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