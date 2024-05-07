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        Niğde'de atık pil toplayan öğrencilere ödül verildi

        Niğde Belediyesince başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri topladıkları atık pilleri teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:16
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        Niğde'de atık pil toplayan öğrencilere ödül verildi
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        Niğde Belediyesince başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri topladıkları atık pilleri teslim etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, topladıkları 7 kilogram atık pili geri dönüşüm zincirine dahil etti.

        Pilleri teslim alan Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ayhan, Fertek Özel Eğitim Meslek Okulu'na "Çevre Dostu" ödülü verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, okul yönetiminin, öğretmen ve öğrencilerin örnek davranış sergilediğini belirtti.

        Belediye olarak çevreye yatırım yaptıklarını aktaran Özdemir, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu konuyla ilgili farkındalık çalışmalarına da öncülük ediyoruz. Kentin 22 ayrı noktasına mobil atık merkezi oluşturduk. Bu merkezlerimizde toplanan kağıt, metal, cam, plastik, elektrik ve elektronik atıkların yanı sıra bitkisel yağ ve atık piller geri dönüşüme kazandırılıyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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