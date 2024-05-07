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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı

        Niğde'de nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:41 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:41
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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 9 zanlı yakalandı
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        Niğde'de nisan ayında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nisan ayında kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik, ulusal güvenliğe yönelik suçlar, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçu kapsamında 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerle birlikte, 1 milyon 250 bin makaron, 2 ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 16 kaçak telefon ile gümrük kaçağı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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