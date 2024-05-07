Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde İl Sağlık Müdürü Karaca'dan 7 Mayıs Dünya Astım Günü mesajı

        Niğde'de İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde İl Sağlık Müdürü Karaca'dan 7 Mayıs Dünya Astım Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaca, mesajında, astımın akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti.

        Karaca, astımın, tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti.

        Karaca, hastalığın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastanın tedavileri önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulamasıyla hastalığın kontrol edilebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yoluyla kullanılır. Bu yolla, daha az yan etkiyle hava yollarında istenilen tedavi edici etki oluşturulur. Bu ilaçları içeren cihazların önerilen şekilde doğru kullanılması tedavinin etkin yapılabilmesi için çok önemlidir. Solunum yolu enfeksiyonları, alerjenler, sigara dumanı ve kimyasallar gibi tetikleyiciler astım kontrolünü güçleştirir. Yapılan çalışmalar, hastaların ilaçlarını doktorunun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmanın ve obez hastaların kilo vermesinin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersiz yapmanın, solunan ortamın havasını temiz tutmanın astımın kontrolünü kolaylaştırdığını göstermiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Bakan Yumaklı'dan sokak hayvanlarına yönelik çarpıcı açıklama!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Balkondan giren kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2)
        Balkondan giren kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2)
        Balkondan giren kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        Balkondan giren kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Niğde'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 43 zanlı yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 43 zanlı yakalandı
        Niğde'de AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı gerçekleştirilecek
        Niğde'de AÜB Üniversite Tanıtım Fuarı gerçekleştirilecek