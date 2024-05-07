Niğde İl Sağlık Müdürü Karaca'dan 7 Mayıs Dünya Astım Günü mesajı

Niğde'de İl Sağlık Müdürü Bahadır Karaca, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaca, mesajında, astımın akciğer içi hava yollarında mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti.

Karaca, astımın, tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, nefes alıp verirken ortaya çıkan hırıltı, hışıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade etti.