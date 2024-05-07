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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü - Güncel haberler

        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü

        Hasan Çayan Çetin, gece saatlerinde elektrikli scooterla evine dönüyordu. Sokak ortasında bulunan çukurun üzerinden geçerken dengesini kaybederek düştü. Kafasına darbe alan Çetin, 45 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kazanın üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen ölüme neden olan çukur halen kapatılmadı. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 07.05.2024 - 13:10 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:10
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        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
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        Feci olay İstanbul Kadıköy’de 13 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Dünyaca ünlü bir ticaret sitesinde ürün pazarlamacısı olarak çalışan Hasan Çayan Çetin elektrikli scooterıyla evine dönüyordu.

        Çetin, havanın karanlık olması nedeniyle yoldaki çukuru göremedi ve çukurun üzerinden geçerken dengesini kaybederek düştü.

        Kafasına darbe alan Çetin, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 45 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Hasan Çayan Çetin, hayatını kaybetti. Ailesinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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        7 AY GEÇTİ ÇUKUR HALA DÜZELTİLMEDİ

        Mahalle sakini Tufan Yurtsever, “Maalesef bu tarz çukurlar sebebiyle işte scooterdan düşüp yaralanmalar veya ölümlü kazalar denk gelebiliyor. Arabalara da masraf çıkıyor dolayısıyla Kadıköy Belediyesi'nin bir an önce bu konuya el atmasını istiyoruz mahalle sakinleri olarak” dedi.

        Çukurun üzerinden geçen bir otomobil sürücüsü ise “Ben bile aracımı duvara toslamış durumdaydım ama bilmiyorum bildirim verildi mi belediyemize ama maalesef 5-6 aydır böyle. İvedikle düzeltilmesini talep ediyorum” şeklinde konuştu.

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        #haberler
        #Hasan Çayan Çetin
        #Son dakika haberler
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