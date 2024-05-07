Balkondan giren kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2)

Niğde'de eski sevgilisinin erkek arkadaşı Emircan Ö.'yü öldürdükten sonra kaçan G.Ö. ve ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı T.A., polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

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