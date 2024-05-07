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        Balkondan giren kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2)

        CİNAYETŞÜPHELİLERİ YAKALANDINiğde'de eski sevgilisinin erkek arkadaşı Emircan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 07.05.2024 - 12:52
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        Balkondan giren kız arkadaşının eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2)
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        CİNAYETŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

        Niğde'de eski sevgilisinin erkek arkadaşı Emircan Ö.'yü öldürdükten sonra kaçan G.Ö. ve ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı T.A., polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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