Sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
NİĞDE'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Suziye Atlı (78), çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
NİĞDE'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Suziye Atlı (78), çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Atlı, hastanede tedavi altına alındı.
Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli Beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan kadının çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan Atlı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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