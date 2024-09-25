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        Sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı

        NİĞDE'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Suziye Atlı (78), çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 19:11 Güncelleme: 25.09.2024 - 19:15
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        Sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
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        NİĞDE'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Suziye Atlı (78), çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Atlı, hastanede tedavi altına alındı.

        Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli Beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan kadının çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan Atlı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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