Bakan Uraloğlu: Ömer Halisdemir gibiler olduğu müddetçe bize zarar veremeyecekler (2)

'BİZİHİÇBİR GÜÇ 'TÜRKİYE YÜZYILI' HEDEFLERİNDEN GERİ DÖNDÜREMEYECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde'de Bor Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, şehit Ömer Halisdemir'in aziz, pak, temiz hatıralarını hafızalarına nakşettiklerini, geride bıraktığı emanetleri, kardeş, evlat, ana, baba bildiklerini belirterek, "Onun ülkesine olan hesapsız sevgisi, ülkemiz üzerine hesap yapanların hesabını bozdu ve bugün 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini çok çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen dış güçlerin entrikalarını ve hamlelerini geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak saldırıyla bir kez daha gördük ama şehidimizin memleketi Bor'dan bir kez daha duyuralım ki hem kiralık katil sürüsü terör örgütleri hem de onların ağa babaları duysunlar ki bizi hiçbir güç, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinden geri döndüremeyecek. Aksine daha çok çalışacağız, inadına daha çok üreteceğiz, daha çok gayret edeceğiz" dedi.