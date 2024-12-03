Niğde'de reklam panosu üretilen atölyede yangın (2)

YANGINKONTROL ALTINDA

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen atölyede saat 09.00'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 9 araç ve 27 personelle müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de atölyeye gelerek soğutma çalışmalarını inceledi. Yangınla ilgili açıklama yapan Özdemir, geçen aylarda hizmete giren 30 milyon TL değerindeki itfaiye aracının da burada görev yaptığını söyledi. Özdemir, belediye olarak yangınları önleme adına gerekli çalışmaları da gerçekleştirdiklerini kaydetti.