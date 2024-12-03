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        Niğde'de reklam panosu üretilen atölyede yangın (2)

        YANGINKONTROL ALTINDANiğde Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen atölyede saat 09.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:00 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:05
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        Niğde'de reklam panosu üretilen atölyede yangın (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde reklam panosu üretilen atölyede saat 09.00'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 9 araç ve 27 personelle müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de atölyeye gelerek soğutma çalışmalarını inceledi. Yangınla ilgili açıklama yapan Özdemir, geçen aylarda hizmete giren 30 milyon TL değerindeki itfaiye aracının da burada görev yaptığını söyledi. Özdemir, belediye olarak yangınları önleme adına gerekli çalışmaları da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        2-3 DAKİKADA MÜDAHALE

        Başkan Emrah Özdemir, itfaiye ekibinin olaylara hızla müdahale ettiğini belirterek, "Acil çağrı merkezine gelen ihbarla arkadaşlarımız yaklaşık 2-3 dakika içerisinde yangına müdahale ettiler. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Niğde Belediyesi'nin itfaiye birimi var. Arkadaşlar sürekli hazırlar. Son haftalarda büyük yangınlarla karşılaşıyoruz maalesef. Bunların sebepleri üzerinde de çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız değerlendirme yapıyorlar. Gerekli yerlerin, gerekli kontrollerini yaparak bundan sonra yangın çıkmadan önlem almaya çalışacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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