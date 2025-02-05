Niğde'de eğitime 1 gün 'kar' engeli

NİĞDE Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Niğde'de etkili olan kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceğini açıkladı. Niğde Valiliği, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklı şekilde 06.02.2025 Perşembe günü öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceği, gece geç saatlerde sıcaklığın -5 derecenin altına düşeceği ve bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 06 Şubat 2025 Perşembe tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.