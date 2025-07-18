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        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 tutuklama

        NİĞDE merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:22 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:25
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        Niğde merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 tutuklama
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        NİĞDE merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Niğde, İstanbul, Sinop, Ordu, Sivas, Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Bursa, Kilis, Diyarbakır ve Çanakkale illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 56 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 58 cep telefonu, 46 sim kart, 15 banka kartı, 9 flash bellek, 8 SD kart, 4 laptop, 2 masaüstü bilgisayar, 2 harici disk, 1 tabanca ve çok sayıda evrak, doküman ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

        1 MİLYAR 300 MİLYON TL HESAP HAREKETLİLİĞİ

        Şüphelilerin suç tarihleri arasında gerçekleştirdikleri hesap hareketlerinde yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL tutarında para trafiği tespit edildi. Bu doğrultuda şüphelilerin mal varlıklarına el koyma işlemi başlatıldı, banka ve kripto varlıklarına yönelik bloke işlemleri uygulandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 4'ü de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 4 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 3 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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