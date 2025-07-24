Otoyolda tankerle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü öldü
ADANA- Niğde karayolunda akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
ADANA- Niğde karayolunda akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletin 84 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Adana- Niğde karayolu üzerinde bulunan Sazlıca Kasabası yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. E.A. yönetimindeki tescilsiz motosiklet, kavşaktan geçiş yaptığı sırada B.Y. (26) yönetimindeki 01 TM 533 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü E.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. E.A., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tanker şoförü B.Y. ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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