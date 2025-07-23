Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde'de son bir haftada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

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