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        Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı

        Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:38
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        Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı
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        Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde'de son bir haftada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Çalışmalarda kapsamında 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.K, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.A.K, 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ç.Ç, 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.S ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.G. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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