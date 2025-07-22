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        Niğde'de ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Niğde'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:36
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        Niğde'de ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
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        Niğde'de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 1 Ağustos-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

        Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda alınan kararla, Orman İdaresince görevli personel, izinli hayvan otlatanlar, tarımsal faaliyette bulunanlar ve ilgili kurum izniyle çalışanlar dışında kalan vatandaşların, belirli köy ve kasabalardaki ormanlara girişine 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında izin verilmeyecek.

        Merkeze bağlı Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesine bağlı Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesine bağlı Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı hariç) ve Yelatan köylerindeki ormanlık alanlara 1 Ağustos-31 Ekim döneminde girişler yasaklandı.

        Yasağa uymayanlara 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer mevzuatlar uyarınca cezai işlem uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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