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        Niğde'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:27
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        Niğde'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Postallı Barajı mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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