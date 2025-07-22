Niğde'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Postallı köyünde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Postallı Barajı mevkisindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.
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