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        Niğde'de engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi

        Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bedensel engelli Aşkın Kürşat Berber'in asker olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:54
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        Niğde'de engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi
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        Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bedensel engelli Aşkın Kürşat Berber'in asker olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

        İl Jandarma Komutanlığında askeri üniforma giyen Berber, burada ant içerek bir günlüğüne asker olmanın sevinci ve gururunu yaşadı.

        Terhis belgesini İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar'dan alan Berber, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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